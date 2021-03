Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Vaccini, avanti tutta! Oggi in Sicilia riprendono le somministrazioni con AstraZeneca”

“Vaccini, avanti tutta”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Dalle 15 di oggi anche in Sicilia riprendono le somministrazioni con AstraZeneca per over 70, prof e forze dell’ordine. Da riprogrammare quelle che erano prenotate nei giorni del blocco. Caso chiuso: ‘ È sicuro ed efficace”. “Draghi ricorda le vittime: “Lo Stato c’è e ci sarà”. “L’Italia sempre più in rosso, variante inglese, più casi nell’isola”. “Focolaio al Monopoli: gara rinviata”.