“Vacanze, trattative ad oltranza”.

Apre così l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’. “Si allunga il confronto tra Regione, sindaci e medici di base. Tamponi ripetuti e straordinari alla Fiera di Palermo per aumentare il numero dei test su chi arriva in treno o in auto”. E ancora: “Sul vaccino incombe l’allarme allergie”.