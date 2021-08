Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Stano… ma vero. Una marcia trionfale”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia"

"Stano... ma vero. Una marcia trionfale". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". "Appalti della sanità, 7 condanne. Sei anni e otto mesi a Candela. Valentino Rossi dà l'addio: ritiro a fine stagione". E ancora: "Giro di vite: ai prof no vax sarà sospeso lo stipendio. Eventi e concerti, gli organizzatori: 'meglio la carta verde che stare fermi'. Serve l'attestato per entrare in teatri, cinema e ristoranti al chiuso".