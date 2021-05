“Si allunga l’ombra arancione”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Numeri migliorati, ma un cavillo può fare slittare di 10 giorni il passaggio in zona gialla”. “Proteste dal mondo del commercio, Natale Giunta insiste: io lunedì riapro”. Gli over 50 alla carica, in poche ore scattano diecimila”. “Lacrime per Chiara; la mamma: Sarai sempre una stella”.