Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Scuole chiuse, guerra aperta. Palermo, ora il sole risplende”

“Scuole chiuse, guerra aperta”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Orlando sbarra i cancelli di elementari e medie a Palermo a partire da lunedì. E si scatena lo scontro con la Regione. ‘Lo fa senza il parere dell’Asp, così alimenta le paure’. ‘Scelta sofferta per i nostri figli, ma non potevo più rinviarla’. Record di tamponi e di positivi, 636 vittime. Scoppia un focolaio al pronto soccorso del Civico di Palermo: infezione per 18. L’Isola paga le criticità del sistema sanitario. Per questo è arancione, anche se come casi non è tra le prime regioni. Negli ospedali siciliani restano 413 posti per i ricoveri da Covid. Autonomia per 22 giorni se non diminuiscono i contagi gravi. Trapani, Caltanissetta, Enna e Ragusa già ai livelli di guardia. Corsa contro il tempo per creare nuovi reparti”. Poi, riflettori puntati sulla prima vittoria stagionale del Palermo: “Ora il sole risplende: bel gioco e tre punti. Battuta 2-1 la Juve Stabia, il Palermo non è più ultimo in classifica. Saraniti la sblocca subito, poi s’infortuna. Floriano entra nella ripresa e la chiude”. E ancora: “Migranti, secondo naufragio e altri 74 morti. Due tragedie del mare in appena 24 ore. Sono 47 i sopravvissuti. Ostaggi in Libia, concessa una telefonata ai pescatori: stiamo bene. ‘Liberateci’. In corso la mediazione della Farnesina. ‘Denunciai le mazzette e adesso non lavoro più’. Fece scattare il blitz al Provveditorato Opere Pubbliche”.