Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Scuola, indietro tutta. Il sindaco Orlando non firma l’ordinanza”

“Scuola, indietro tutta”.

Apre così l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”. Il sindaco di Palermo Orlando non firma l’ordinanza di chiusura dopo le pressioni dei governi nazionale e regionale: “Ora pretendo uno screening di massa degli studenti”. In taglio alto: Strage Pizzolungo, il boss Galatolo condannato a trent’anni. Migranti, per il piccolo Youssef tomba a Lampedusa. In taglio basso: Più tamponi nei drive-in, più positivi in Sicilia. Campania e Toscana rosse. Salgono a nove le regioni arancioni.