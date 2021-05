Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Riaperture, corse ai permessi. La beffa di bar e ristoranti”

“Riaperture, corse ai permessi”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “La beffa di bar e ristoranti: mancano i nulla osta per i tavoli all’aperto, quasi la metà quelli impossibilitati a ripartire da lunedì. Chiesta una deroga. E scoppia la polemica”. “Calano i contagi ma non le zone rosse”. “La Lombardia parte, la Sicilia no e gli under 40 devono aspettare” “Maxi attacco a Gaza, Israele colpisce i tunnel di Hamas” “Streaming illegale, oscurati un milione e mezzo di abbonamenti anche a Palermo, Messina e Catania”.