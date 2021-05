“O contro la mafia o complici”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Il monito di Mattarella nel giorno di Falcone: ‘La lotta non è vinta. Deve restare una priorità nell’agenda politica’. Al Palermo la sfida d’andata: rigore di Floriano e Avellino Ko”. E ancora: “Pfizer quasi finito, prime dosi rinviate. Ospedali assediati dai malati no Covid. Milan, Atalanta e Juventus in Champions. Fuori il Napoli: bloccato dal Verona”.