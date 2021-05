“L’Europa taglia AstraZeneca”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Non sarà rinnovato il contratto in scadenza a giugno con l’azienda produttrice: ‘Inaffidabile’. Ma sulla scelta pesano anche i tanti rifiuti sulla somministrazione di questo vaccino”. “Contagi e ricoveri sono in calo. Il giallo si avvicina”. “Il Papa: ‘Livatino esempio per tutti’.”