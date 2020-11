Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Allarme rosso sui posti letto, Boccia pretende chiarezza. Musumeci…”

“Allarme rosso sui posti letto”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Ispettori del ministero e dei Nas per le verifiche sulle reali disponibilità ospedaliere in Sicilia. Boccia: “Urge chiarezza”. Musumeci: “Vengano pure, li chiediamo da tempo”. In taglio alto: Emergenza infinita ai Rotoli e il virus aggrava il disastro: ci sono ancora 497 bare in attesa. In taglio basso: “Uomini con il mantello, Pompei restituisce i corpi di due fuggiaschi”.