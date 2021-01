Potenza-Palermo, al “Viviani” la partita del riscatto: la ricetta di Boscaglia per battere i lucani

Alla ricerca di una vittoria.

Alle ore 12.30, allo Stadio “Alfredo Viviani”, il Palermo sfiderà il Potenza per la gara sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la seconda del girone di ritorno. Dopo l’inaspettata e deludente sconfitta contro la Virtus Francavilla e il pareggio contro il Teramo, la compagine palermitana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.

Un faccia a faccia contro la stessa formazione che nel girone d’andata ha regalato i primi tre punti stagionali alla squadra di Roberto Boscaglia. “Abbiamo lavorato sulla partita che dovremo fare, consapevoli che sarà una gara difficile. Mi aspetto una prestazione come gli ultimi 60 minuti della sfida contro il Teramo, dobbiamo essere anche bravi a concedere poco agli avversari. Bisogna trovare l’equilibrio che abbiamo avuto per tantissime partite. Dobbiamo tornare a essere quelli di alcune settimane fa”, ha dichiarato il tecnico rosanero nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

Ambizioni diverse a confronto, con i siciliani che nelle ultime tre partite hanno raccolto soltanto quattro punti e una media di 1,3 punti a gara. Riportare entusiasmo e morale ad una piazza insoddisfatta dai numeri e dalle prestazioni sconfortanti della squadra è ciò che più conta in questo momento: “Parliamo di un campionato difficile con avversarie toste, poi c’è da dire che anche noi abbiamo qualche limite che si può superare solo con il lavoro giornaliero. Inutile usare mezze parole, ci sono delle lacune che dobbiamo superare soprattutto sotto l’aspetto della concentrazione. In questo momento, però, sento troppe chiacchiere inutili. Vogliamo arrivare più in alto possibile così da poterci giocare al massimo le nostre carte”, ha spiegato l’allenatore originario di Gela.

Al cospetto degli uomini di Ezio Capuano, Boscaglia e il suo staff dovranno ancora fare a meno di Almici, Marconi e Accardi. In forse anche Roberto Crivello, alle prese con una contusione lombare: “Non abbiamo recuperato nessuno: Marconi e Almici sono prossimi al rientro, perdiamo Accardi ma rientra Odjer. De Rose? Si è integrato molto bene, è un giocatore che sa quello che deve fare e domani sarà a disposizione, ci sono possibilità concrete che giochi. Attacco? Stiamo lavorando sulla fase offensiva, arriverà il momento che costruiremo tre azioni e faremo altrettanti gol. Sono situazioni che devono venire bene”, ha concluso il tecnico siciliano.

La sfida contro il Potenza costituisce uno snodo cruciale della stagione non soltanto in termini di classifica, ma anche e soprattutto sul piano morale. Tra poche ore, dunque, il Palermo è chiamato a dare risposte chiare ed indicazioni utili sia sul piano concettuale, sia strategico.