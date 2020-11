Potenza, il tour de force dei lucani: da Vibo ritorno a casa e poi partenza alla volta di Palermo

Il Palermo mel pomeriggio di mercoledì affronterà al “Renzo Barbera” il Potenza nella gara valida per il recupero della 2a giornata del campionato di Serie C (girone C).

Serie C-Girone C, recupero Palermo-Potenza: sarà Paolo Bitonti di Bologna l’arbitro del match

Il match non si è disputato per ben due volte: in entrambe le occasioni l’emergenza Covid ne ha purtroppo fatta da padrona. Nel frattempo i lucani hanno disputato altre nove gare conquistando solo 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte. È arrivato anche l’esonero di Mario Somma che non è più il tecnico del club, al suo posto è subentrato Eziolino Capuano. Il Potenza intanto si appresta ad affrontare la trasferta di Palermo, ma dalla Calabria (dove ha affrontato la Vibonese) è stato costretto a far rientro in Basilicata a causa delle rigide norme anti-Covid. La squadra è dunque tornata in città, si metterà in viaggio alla volta del capoluogo siciliano tramite nave veloce partendo da Napoli.

FOTO Palermo-Paganese 2-1: altri scatti del match del “Renzo Barbera”. La Gallery