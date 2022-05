Playoff Serie C: sorpresa FeralpiSalò, Palermo ha il 12° uomo. Padova e Catanzaro…

Da Feralpisalò-Palermo passando per Padova-Catanzaro: l'analisi delle due sfide promozione delle semifinali playoff di Serie C. Sorpresa gardesani, rosanero con il dodicesimo uomo. Padova si scopre Chiricò-dipendente, il Catanzaro...

In vista delle Final Four dei playoff di Serie C, l'edizione odierna del quotidiano sportivo "Tuttosport" dedica la sua attenzione sugli spareggi promozione della Lega Pro. Un'analisi per ognuna delle quattro semifinaliste, in lizza per aggiudicarsi l'ultimo posto disponibile verso la promozione in Serie B.