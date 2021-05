PLAYOFF SERIE C, PALERMO-AVELLINO: ECCO L’ORARIO DELLA PARTITA

Il Palermo affronterà l’Avellino.

Grazie alla vittoria conquistata ai danni della Juve Stabia fra le mura dello Stadio “Romeo Menti”, i rosanero hanno staccato il pass per il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. E domenica 23 maggio, al “Renzo Barbera” sfideranno proprio gli uomini di Piero Braglia: il match andrà in scena alle ore 17:30, mentre la gara di ritorno è in programma al “Partenio Lombardi” il prossimo mercoledì 26 maggio.

L’accoppiamento è stati definito dalla Lega Pro tramite sorteggio (QUI GLI ACCOPPIAMENTI). L’Avellino, testa di serie, ha diritto a giocare il ritorno in casa; in caso di parità nel doppio confronto, passerà il turno la squadra testa di serie, ovvero proprio la compagine campana, in quanto migliore classificata rispetto al Palermo. Non valgono i gol in trasferta, niente tempi supplementari.