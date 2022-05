Playoff Serie C, Padova-Palermo: allarme diffidati per Oddo e Baldini, 22 in totale

Tantissimi diffidati per il Padova e il Palermo, in caso di ammonizione salterebbero la gara di ritorno al "Barbera"

Forte dello 0-3 ottenuto al "Lino Turina" di Salò , il tecnico rosanero ha potuto saggiamente gestire le sostituzioni in modo da non rischiare in vista della finalissima contro il Padova . Titolari tutti in campo dal 1' per il Palermo , ad eccezione dell'acciaccato Floriano e dello squalificato Lancini , nella ripresa poi è cominciata la girandola di cambi: fuori i diffidati Valente, Brunori, Damiani, Buttaro e Crivello, dentro Silipo, Fella, Odjer, Somma e Giron. Pericolo in vista però per la finale di ritorno, sono undici i calciatori che infatti rischiano di saltare l'appuntamento del "Barbera": Massolo, Pelagotti, Perrotta, Marconi, Buttaro, Crivello, De Rose, Damiani, Odjer, Valente, Brunori . A rischio squalifica anche Silvio Baldini , ammonito nel corso dei precedenti turni dei playoff.

Situazione invece differente per la squadra di Oddo che, dopo il pareggio a reti bianche in Calabria, è sceso in campo per giocarsi il tutto per tutto all'Euganeo. La franchigia padovana ha ribaltato il vantaggio giallorosso firmato da Sounas, prima con Curcio e poi nel recupero con la perla su punizione di Chiricò. Nessuna gestione dei diffidati quindi per il tecnico ex Pescara, che comunque avrà a disposizione tutti i calciatori per la gara di andata contro il Palermo, ad eccezione del neozalendese Kirwan, convocato in nazionale. Così come per i rosanero, anche per il Padova il numero di calciatori a rischio per il ritorno è alto: Della Latta, Hraiech, Dezi, Ajeti, Gasbarro, Pelagatti, Ronaldo, Germano, Santini, Jelenic e Bifulco.