Playoff Serie C, le designazioni del secondo turno: ecco chi arbitrerà Juve Stabia-Palermo

Sarà Marco Ricci di Firenze l’arbitro di Juve Stabia-Palermo.

Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Micaroni di Chieti e Claudio Gualtieri di Asti; quarto uomo ufficiale Francesco Luciani di Roma 1. La gara, valida per il secondo turno dei Playoff di Serie C, è in programma alle ore 17.30 allo Stadio “Romeo Menti”.

Di seguito, le designazioni arbitrali Playoff del Girone.

ALBINOLEFFE – GROSSETO

Luca Angelucci

Foligno

Domenico Fontemurato

Roma 2

Amedeo Fine

Battipaglia

Matteo Gualtieri

Asti

BARI – FOGGIA

Luca Zufferli

Udine

Dario Garzelli

Livorno

Pietro Lattanzi

Milano

Mattia Pascarella

Nocera Inferiore

CESENA – MATELICA

Daniele Rutella

Enna

Rosario Caso

Nocera Inferiore

Mirco Carpi Melchiorre

Orvieto

Alessandro Di Graci

Como

FERALPISALO’ – VIRTUS VERONA

Adalberto Fiero

Pistoia

Khaled Bahri

Sassari

Tiziana Trasciatti

Foligno

Paolo Bitonti

Bologna

PRO VERCELLI – JUVENTUS U23

Francesco Carrione

Castellammare di Stabia

Mattia Politi

Lecce

Riccardo Pintaudi

Pesaro

Marco Monaldi

Macerata