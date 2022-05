Playoff Serie C, il quadro completo delle gare del ritorno del primo turno nazionale

Questo il quadro dei match di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Da Palermo-Triestina a Cesena-Monopoli

I playoff rappresentano senza dubbio il momento più caldo della stagione. Una fase in cui difficilmente gli errori non si pagano e allo stesso tempo i gol pesano come macigni. Si sono giocate tutte le gare d'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C la scorsa domenica, con le partite valide per il ritorno che andranno in scena questo giovedì 12 maggio. Questo il quadro completo:

PALERMO-TRIESTINA (ore 20.30)

La doppietta di Floriano a Trieste aveva condotto il Palermo su uno 0-2 che avrebbe concesso un'ampia sicurezza alla compagine allenata da Silvio Baldini per la gara di ritorno al "Renzo Barbera". Il gol nei minuti finali di Rapisarda ha riaperto i giochi, concedendo a Bucchi maggiori possibilità di superare il turno. Conscio dell'importanza della partita, il pubblico rosanero ha deciso di riempire lo stadio. Sarà sold out a Palermo, con un "Barbera" pronto a spingere la propria squadra verso il secondo turno della fase nazionale. La Triestina, per procedere il proprio cammino, dovrebbe vincere in trasferta con almeno due reti di scarto.

RENATE-JUVENTUS U23 (ore 20.30)

Si sono affrontate due squadre del nord Italia per un obiettivo comune: continuare a sognare la promozione in Serie B. La gara di andata non è stata ricca di emozioni, con le squadre che hanno pensato a contenersi. In tre minuti dal 26' al 29', Renate e Juventus Under-23 hanno realizzato un gol che ha fissato il punteggio sull'1-1, non sbilanciando troppo la gara di ritorno in programma allo Stadio Città di Meda. La formazione monzese si ritrova tuttavia leggermente favorita per il passaggio del turno, potendo contare non solo sull'appoggio del pubblico di casa ma anche della possibilità di successo con due risultati su tre. Una qualsiasi vittoria da parte dei bianconeri, farebbe avanzare al secondo turno la formazione allenata da Lamberto Zauli.

VIRTUS ENTELLA-FOGGIA (ore 20.30)

Il Foggia, dopo aver eliminato l'Avellino nel precedente turno, non vuole smettere di sognare. La compagine allenata da Zdenek Zeman è riuscita a siglare un importantissimo gol nei minuti finali al "Pino Zaccheria" nella gara d'andata firmato da Curcio, fissando il risultato sull'1-0 per i rossoneri. L'inerzia della partita di ritorno allo Stadio Comunale di Chiavari si è totalmente ribaltata. A questo punto sarebbe il Foggia a passare il turno in caso di un qualsiasi pareggio o di una vittoria. I liguri non hanno alternative, devono imporsi in casa. Una vittoria anche di misura proietterebbe l'Entella al secondo turno.

FERALPISALÒ-PESCARA (ore 20.30)

Una delle gare d'andata più spettacolari e pirotecniche è stata senza dubbio quella dell'"Adriatico". Il Pescara e la Feralpisalò hanno divertito sicuramente gli spettatori neutrali con un 3-3 pieno di emozioni. Dopo essere passata in svantaggio di due gol, la compagine allenata da Zauri ha ripreso la partita, con il gol dell'ex Palermo Rauti che ha trovato la rete del pareggio. Nonostante questa rimonta, l'inerzia del match continua ad essere leggermente in favore dei lombardi, i quali potranno beneficiare di due risultati su tre per passare il turno, oltre che all'appoggio del pubblico dello Stadio Lino Turina.

CESENA-MONOPOLI (ore 20.45)

Brusco ko da parte del Monopoli di Alberto Colombo che nei primi minuti del match dell'andata ha subìto i colpi inflitti da Caturano e Pierini. Il gol di Bussaglia dell'1-2 ha riaperto i giochi ma il ritorno allo stadio "Dino Manuzzi" si prospetta comunque complicato. Mai sembrati fino a questo momento in palla con il clima playoff, i pugliesi dovranno rimboccarsi le maniche e battere il Cesena con almeno due reti di scarto per poter passare il turno.