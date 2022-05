Playoff Serie C, il Catanzaro di Vivarini: Iemmello bomber e pericolo Vandeputte

Il Catanzaro potrebbe essere una delle squadre avversarie del Palermo in caso di passaggio alla fasi finali dei playoff di Serie C: riscopriamo la squadra giallorossa

⚽️

Seconda classificata del girone C con solamente un punto in più del Palermo, anche per il Catanzaro iniziano i playoff verso la promozione in Serie B. La compagine di Vivarini affronterà nel doppio confronto il Monopoli, forte del vantaggio della posizione in classifica.

Percorso importante quello dei calabresi, che fino all'ultimo hanno sperato nella promozione diretta per poi arrendersi a un super Bari, che ha concluso il campionato con un vantaggio di sette punti. Per i giallorossi i playoff sono un tabù, che li "ingabbia" ormai da quattro stagioni, in cui l'eliminazione è arrivata puntuale nel secondo turno della fase nazionale, eccezion fatta per la stagione 2019-20 nella quale, dopo essersi classificato al settimo posto, il Catanzaro concluse il suo percorso ai preliminari.

Proiettandosi in vista delle semifinali, non vi saranno più teste di serie, motivo per cui i calabresi potrebbero essere una delle avversarie del Palermo in caso di passaggio del turno di entrambe. Le due squadre si sono già affrontate nella regular season del girone C, concludendo entrambe le gare con il risultato di 0-0. Il match di ritorno, inoltre, coincise poi proprio con la prima di Silvio Baldini sulla panchina dei siciliani.

Diverse le frecce a disposizione dell'arco di Vincenzo Vivarini che hanno reso il Catanzaro compagine temibile e ben strutturata, composta da diverse pedine capaci di regalare spregiudicatezza offensiva e solidità arretrata a tutto lo schieramento. La fantasia di Sounas e Vazquez, l'istinto del gol di Iemmello e l'imprevedibilità di Cianci e Vandeputte. Questi sono solo alcuni dei nomi di spessore che hanno permesso si calabresi di guadagnare la seconda posizione in classifica. 3-5-2 come una fede per il tecnico ex Bari, coperto difensivamente e pronto a offendere con tutta la qualità degli interni di centrocampo, i calabresi sono sicuramente una delle compagine favorite per la promozione in Serie B, le avversarie sono avvisate.