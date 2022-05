Playoff Serie C, Foscarini: “Finale Padova-Palermo? Peccato, entrambe meritano la B”

L'ex tecnico del Padova, Giovanni Foscarini, a pochi giorni dalla Finale tra i biancoscudati di Oddo ed il Palermo guidato da Silvio Baldini, si è espresso sulla possibilità di riforma che consenta alle piazze storiche un agevole approdo in Serie B

In vista del prossimo campionato di Serie C e della Finale playoff promozione tra Padova e Palermo , il tecnico Giovanni Foscarini , ex allenatore di Cittadella , Avellino e biancoscudati, ha fatto una personale disamina sulla la terza serie di calcio italiana, dove militano diversi club storici del panorama calcistico nazionale. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l'ex coach di Livorno e Pro Vercelli , tra le altre, si è espresso a favore di una possibile riforma del campionato di Serie C , a vantaggio di piazze storiche, a pochi giorni dalla super sfida della Finale d'andata tra Padova e Palermo , in programma domenica 5 giugno allo Stadio "Euganeo".

"Prossima Serie C più facile? Difficile dirlo. E' vero il Bari è salito, il Catania è fallito. Bisogna capire il Catanzaro e il Crotone che ambizioni avranno e capire se il Palermo sarà promosso. Bisogna attendere il mercato per capire se sarà un girone più facile o più difficile. E' chiaro che bisognerebbe avere una riforma, che possa avvantaggiare le grandi piazze che ci sono in Serie C, per permettere di tornare nel calcio che conta nel minor tempo possibile. Bisogna creare una formula per agevolare queste piazze, perché è veramente un peccato vedere tante piazze importanti rimanere intrappolate in Serie C. Penso anche alla finale tra Padova e Palermo, è veramente un peccato pensare che una di queste squadre non possa ottenere la promozione. Ci vuole certamente molta bravura, ma anche fortuna per salire in Serie B".