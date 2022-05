Playoff Serie C, ds Teramo: “Mi aspetto una finale tra Padova e Palermo”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Teramo in vista delle gare di ritorno dei Playoff Nazionali di Serie C

"Playoff? Mi aspettavo più o meno questi risultati". Lo ha detto Sandro Federico , ospite della trasmissione "Missione Playoff" in onda su Sportchannel 214. Fra i temi trattati dal direttore sportivo del Teramo anche le prestazioni offerte fin qui dalle squadre protagoniste del secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C . Ma non solo... "La Reggiana ha perso con la Feralpisalò, che è un'ottima squadra, quindi non è una sorpresa. Bene le squadre del Sud, il Palermo e il Catanzaro. Chi è la favorita? Mi aspetto una finale tra Padova e Palermo. Ma occhio al Catanzaro, con l'outsider che potrebbe essere la Feralpi", le sue parole.

AVELLINO -"Rastelli in pole come nuovo allenatore? Io sinceramente andrei su profili diversi, non mi piacciono i ritorni. Io andrei su Aimo Diana, Stefano Vecchi o Michele Marcolini, che sarebbe sì un ritorno ma praticamente non ha mai allenato del tutto, visto che poi l'Avellino non fu iscritto a quel campionato. Sono allenatori che seguo con costanza e possono essere scelte importanti. I calciatori hanno dubbi nel restare? Meglio lasciarli andare, Avellino ha bisogno di gente motivata al massimo, per dare tutto alla maglia. Se qualcuno ha dei dubbi è meglio lasciarlo andare, una piazza come Avellino è come una B, quindi non si possono avere dubbi nel restare", ha concluso Federico.