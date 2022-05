Playoff Serie C, Colella: “Feralpisalò solidità e tecnico top. Palermo e Padova…”

Le dichiarazioni di Gennaro Colella, ex tecnico del Legnago, a proposito delle quattro semifinaliste dei playoff di Serie C

Designante le quattro finaliste dei playoff di Serie C: a sfidarsi saranno la Feralpisalò e Palermo da un lato, Catanzaro e Padova dall'altro. Le gare di andata saranno in programma mercoledì 25 maggio rispettivamente alle 21 e alle 19, ritorno per domenica 29 maggio. A proposito delle migliori quattro squadre in lotta per la B, l'ex tecnico del Legnago Giovanni Colella ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole ai microfoni di TuttoC: