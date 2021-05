Playoff Serie C, Avellino-Palermo: le pagelle dei quotidiani, De Rose predica nel deserto

Uno a zero. E’ questo il risultato finale maturato mercoledì sera allo Stadio “Partenio-Lombardi”.

Un gol nel primo tempo del centrocampista palermitano Sonny D’Angelo regala all’Avellino il pass per il secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Una rete che condanna il Palermo, nonostante la vittoria conquistata in occasione del match d’andata. Gli irpini vanno avanti per il miglior piazzamento in classifica al termine della regular season. Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico Filippi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6, Marong 5.5, Lancini 5, Marconi 5, Accardi 6, Luperini 5.5, De Rose 6, Valente 6, Kanoute 6.5, Floriano 5, Santana 5, Doda sv, Saraniti 5.5, Silipo 5.5, Almici sv, Doda sv; Filippi 6

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 6, Marong 5.5, Lancini 5.5, Marconi 5.5, Accardi 5.5, Luperini 5.5, De Rose 6.5, Valente 6.5, Kanoute 6.5, Floriano 5.5, Santana 5, Doda sv, Saraniti 5.5, Silipo 6, Almici sv, Doda sv; Filippi 5.5

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6, Marong 6, Lancini 6, Marconi 5.5, Accardi 6, Luperini 5, De Rose 6.5, Valente 6.5, Santana 5, Kanoute 6, Floriano 5.5, Saraniti 5.5, Silipo 6, Almici sv, Doda sv; Filippi 6