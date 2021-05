Playoff Serie C, Avellino-Palermo: irpini favoriti, le quote dei bookmakers

Poco più di otto ore e sarà Avellino-Palermo.

Alle ore 20.45, allo Stadio “Partenio-Lombardi”, la compagine rosanero tornerà ad affrontare gli uomini di Piero Braglia dopo la vittoria conquista in occasione del match d’andata. Una gara da dentro o fuori. Due risultati su tre a disposizione per Pelagotti e compagni per staccare il pass per il secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C.

Non vige la regola del gol in trasferta che vale doppio e, in caso di parità al termine dei 180′, non sono previsti né tempi supplementari, né calci di rigore: passerà il turno la testa di serie, ovvero gli irpini.

LE QUOTE – Le quote e i pronostici dei bookmakers vedono i padroni di casa favoriti. La vittoria dell’Avellino (segno 1), infatti, è data a 1.75, mentre il segno 2 è quotato a 5.00. Il segno X è dato, invece, a 3.40.