Playoff Palermo-Triestina, perché la partita è stata interrotta per alcuni minuti

Ecco la ricostruzione del motivo per cui la gara tra Palermo e Triestina è stata interrotta per circa due minuti e mezzo

Palermo-Triestina - ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C - è stata interrotta per circa due minuti e mezzo. Al 55' del secondo tempo sono, infatti, stati gettati dei fumogeni sul terreno di gioco del Renzo Barbera che hanno costretto il direttore di gara a fermare l'incontro. Ma non solo, nei pressi della Curva Sud sarebbero stati lanciati degli oggetti al portiere della Triestina Offredi, in quanto quest'ultimo avrebbe spintonato un raccattapalle del Palermo che si è accartocciato su se stesso claudicante dopo una presunta botta all'addome. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...