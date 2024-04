Pisa-Palermo 4-3: psicodramma rosa, solito flop da doppio vantaggio. Poker Aquilani

Palermo che si ripete e lascia sgomenti: avanti di due gol con Brunori e Lund all'intervallo, tenuto in piedi da Pigliacelli subisce la rimonta del Pisa nella ripresa. Rosa ancora avanti con Brunori ma superati dalla doppietta di Tramoni

⚽️ 1 aprile 2024 (modifica il 1 aprile 2024 | 17:57)

PRIMO TEMPO - Delicata trasferta a Pisa nel giorno di Pasquetta per il Palermo di Eugenio Corini. Chance per provare a ripartire nella corsa playoff e mettersi alle spalle, dopo l'ultima sosta del torneo cadetto, il periodo sconfortante sul piano di prestazioni e risultati che ha di fatto infranto il sogni di promozione diretta della compagine rosanero. Al cospetto della squadra di Aquilani, il Palermo non cambia pelle come paventato in settimana, niente varianti tattiche e siciliani schierati con un 4-3-3 declinabile in 4-2-3-1 in subordine al raggio d'azione di Coulibaly. Out Ranocchia per il problema muscolare patito dopo la vittoriosa trasferta di Lecco. Palermo schierato con Pigliacelli trai pali, Diakitè e Lund esterni bassi, Nedelcearu e Ceccaroni coppi adi centrali in retroguardia. Lucioni torna i n gruppo ma va in panchina dopo il lungo periodo di inattività. Gomes e Segre pilastri in zona nevralgica, Coulibaly a fare la spola tra linea mediana e trequarti toscana, Di Mariano e Di Francesco aculei del tridente che ha Brunori il terminale centrale di riferimento. Occhio al Pisa, che già all'andata mise in seria difficoltà la formazione di Corini seppur perdendo di misura, tre a due, al Renzo Barbera. Esteves, D'Alessandro, Valoti, Moreo, Barbieri, Marin, Bonfanti. Non mancano certo elementi di qualità nell'undici titolare schierato dall'ex calciatore di Roma, Milan e Fiorentina, che ha in panchina profili del calibro di Veloso, Tramoni, Torregrossa, e Tourè .

Avvio di chiara marca pisana, Palermo passivo e intorpidito, due corner conquistati ed una grande chance per i nerazzurri in appena sei minuti. Colpo di testa e palo di Moreo, flipper impazzito con deviazione di Brunori e Pigliacelli blocca sulla linea. Gomes becca subito un cartellino giallo, Pisa che pare essere molto più fluido, rapido e reattivo. Ancora Pisa pericoloso, spunto di D'Alessandro ed incornata alta di Moreo. Altro giallo in casa Palermo, anche Coulibaly finisce sul taccuino dell'arbitro Forneau. Pisa che affonda con estrema facilità, ancora una buona trama in ampiezza, cross teso e deviazione aerea di Bonfanti che non trova lo specchio della porta. Coulibaly deve lasciare la contesa dopo appena venti minuti, problema fisico e Vasic che rileva l'ex Ternana. La fase di non possesso della squadra rosanero denota una diversa disposizione rispetto al consueto, Di Mariano si abbassa a fare il quinto in mediana con Lund sull'altro fronte, linea difensiva a tre con Nedelcearu affiancato da Diakitè e Ceccaroni . Il calcio è strano: Palermo non pervenuto ma capace di accendersi all'improvviso: controllo a seguire di Di Francesco che scatta sul filo dell'offside, grande esecuzione con il destro e palla imparabilmente alle spalle di Loria. Illusione effimera, con il check al Var che certifica la posizione irregolare dell'ex Lecce e vanifica la prodezza balistica del numero diciassette. Palermo che prova a crederci, Brunori cerca la stoccata a giro dal limite ma Loria è bravo a distendersi e disinnescare la minaccia. Brunori si guadagna un calcio di punizione poco dopo la mezz'ora: esecuzione perfetta dell'italobrasiliano e palla in rete all'incrocio dei pali, Palermo in vantaggio all'Arena Garibaldi. Toscani che provano a reagire con Bonfanti, tiro debole e nessun problema per Pigliacelli. Giallo per Barbieri che stende Di Mariano. Palleggio e rovesciata in area di Di Francesco, esecuzione pregevole ma centrale e bloccata da Loria. Palermo che cresce in intensità e convinzione: Brunori ispira l'inserimento in area da sinistra di Lund, l'ex Hacken calcia e batte Loria firmando la rete del raddoppio. Parata monstre di Pigliacelli su colpo di testa perentorio di Barbieri. Forneau concede quattro minuti di recupero. Calabresi non viene sanzionato con il giallo dopo un placcaggio netto su Di Francesco e squadre negli spogliatoi per l'intervallo.

SECONDO TEMPO - Aquilani lascia negli spogliatoi l'ammonito Barbieri e lancia Beruatto. Pisa che prova a spingere subito forte per riaprire il match, Palermo accorto e denso che tiene botta. Colpo di testa di Bonfanti fuori, un paio di mischie risolte in qualche modo senza danni dalla difesa rosanero. Purtroppo per la squadra di Corini, la pressione toscana culmina nella rete che accorcia le distanze per i padroni di casa: corner corto e D'Alessandro libero in area con Vasic che gli lascia tempo e spazio per calciare e battere Pigliacelli. Incredibile quello che accade un minuto dopo, altra dormita colossale della squadra di Corini che lascia Bonfanti libero di pareggiare il match. Gomes commette un fallo ingenuo su Valoti e rimedia secondo giallo ed espulsione, solito blackout inopinato da situazione di doppio vantaggio, Pigliacelli compie un vero e proprio miracolo su Valoti ed evita il tris della formazione di Aquilani. Palermo in bambola e Pisa padrone del campo, ancora Pigliacelli si supera sulla conclusione di Caracciolo. Corini richiama Di Francesco e cerca di coprirsi maggiormente con Aurelio, Palermo disposto col 4-4-1 ed in inferiorità numerica. Quando il Palermo pare barcollare, arriva un lampo che cambia nuovamente inerzia e punteggio. Brunori cerca Vasic in area, D'Alessandro lo stende ingenuamente e Forneau indica il di8schetto. Brunori trasforma con freddezza e riporta avanti la formazione di Corini. Aquilani gioca la carta triplo cambio: fuori Moreo, D’Alessandro e Calabresi, spazio ai fratelli Tramoni e Torregrossa. Corini gioca le carte Graves e Soleri per Di Mariano e capitan Brunori. Pisa in forcing e Palermo schiacciato a protezione di Pigliacelli. Due corner consecutivi e solita leggerezza difensiva che consente al Pisa di trovare il gol del pari, Matteo Tramoni calcia liberissimo dai diciotto metri e trafigge Pigliacelli. Infortunio per Vasic, cambi esauriti per Corini e talento serbo che resta in campo per onor di firma. Torregrossa sfiora il poker, il suo colpo di testa lambisce il palo a Pigliacelli battuto. Aquilani manda in campo anche Veloso per l'ultimo scorcio di gara, gli fa posto Bonfanti. Assedio toscano e gol del sorpasso che arriva puntuale al minuto novantuno: Palermo incapace di arginare l'avversario e totalmente in tilt, ancora Matteo Tramoni fa impazzire i tifosi nerazzurri. Palermo che dimostra tutta la sua inconsistenza, tecnica, tattica, mentale e caratteriale, gettando al vento l'ennesima partita potenzialmente vinta da situazione di doppio vantaggio, e subendo altre due reti nei minuti di recupero quando era riuscito a tornare avanti grazie al rigore realizzato da Brunori. Notte fonda per Corini, che inanella la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite e scivola al sesto posto in classifica.

