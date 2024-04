LIVE SERIE B, Pisa-Palermo 4-3: Brunori non basta. Rosso a Gomes, Corini perde ancora

17:01 - 1 apr

Finisce qui la partita che racchiude perfettamente la stagione del Palermo. Una squadra che nonostante due gol di vantaggio a fine primo tempo va in tilt ad inizio ripresa, che concede reti agli avversari in successione in pochi minuti e che con un'ingenuità si ritrova in inferiorità numerica arrivando a subire ancora. Un film già visto in tantissime occasioni con la gestione Corini. Aquilani vince per 4-3.