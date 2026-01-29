Pisa, Corrado in conferenza chiude alla cessione di Tramoni: “Una telenovela di gennaio, lui rimarrà qui”

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, in conferenza stampa ha parlato di Matteo Tramoni, recentemente al centro dell’attenzione del Palermo. Ha definito le voci sul giocatore “una telenovela di gennaio” e ha precisato: “Siamo abituati a non rispondere a parole banali. Ho letto l’analisi che diceva che il giocatore sarebbe rimasto, ed è vero. In casi così non bisogna inseguire illazioni e supposizioni. Ho visto notizie completamente inventate, con un effetto destabilizzante che irrita il nostro direttore generale, come già successo la scorsa stagione quando ci davano in caduta libera in Serie B. Il 2 febbraio finisce il calciomercato e allora definiremo le ultime entrate e uscite. Poi si entrerà nel merito. Non anticipiamo con parole che possano destabilizzare altre società. Ora concentriamoci sulla partita con il Sassuolo, un turno importante per gli incroci”.