Palermo, GDS: “Un dubbio sulla trequarti, in difesa c’è ancora Peda”

Segre dovrebbe tornare in mediana, in tre in lizza per affiancare Palumbo

⚽️ 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 08:12)

Il Palermo si avvicina alla trasferta di Bari con una certezza e un dubbio. La certezza riguarda l’assetto tattico e gran parte degli uomini scelti da Filippo Inzaghi, deciso a dare continuità al lavoro delle ultime settimane; il dubbio, invece, è concentrato sulla trequarti, dove resta aperta la scelta dell’uomo da affiancare a Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.

I rosa arrivano al match del San Nicola forti di un buon rendimento recente: nelle ultime nove giornate hanno messo insieme 19 punti, grazie a cinque vittorie e quattro pareggi. Un cammino positivo che però non è bastato per ridurre il divario con le prime due della classifica, che continuano a correre. Ecco perché la gara contro il Bari assume un valore chiave: tornare a vincere in trasferta è diventato un obbligo prima della sfida casalinga con l’Empoli.

Inzaghi non sembra intenzionato a stravolgere nulla. Si affiderà ai giocatori che gli hanno garantito maggiore affidabilità negli ultimi due mesi, rinviando eventuali innesti dal mercato – il sogno resta Tramoni, su cui il ds Carlo Osti continua a lavorare – alle prossime settimane. Nel frattempo, però, bisogna scegliere. I candidati per il ruolo di trequartista sono Gyasi, Vasic e Le Douaron, con Segre che ha già interpretato quella posizione a Modena, ma che dovrebbe tornare stabilmente in mediana accanto a Ranocchia, con Gomes pronto a completare il reparto.

Nessuno dei tre interpreti offensivi ha realmente spaccato le partite nelle recenti apparizioni, ad eccezione di Vasic, decisivo contro il Mantova con l’assist per Ceccaroni. Eppure il serbo arriva da due panchine consecutive senza minuti, segnale di gerarchie che sembravano definite ma che, alla vigilia di Bari-Palermo, appaiono di nuovo rimescolate. L’allenamento della vigilia sarà determinante per sciogliere l’ultimo nodo.

Per il resto, Inzaghi sembra avere poche incertezze. Anche in difesa le indicazioni sono chiare: la prestazione di Peda a Modena, elogiata pubblicamente dall’allenatore, lo pone in vantaggio su Bereszynski per il ruolo di braccetto destro. Una conferma che testimonia la fiducia crescente nel giovane difensore.

Dopo la mancata scossa offensiva contro il Modena, complice anche l’organizzazione difensiva dei “canarini”, il Palermo sa che contro il Bari – retroguardia considerata più concedente – servirà maggiore incisività. Lo dimostra anche il precedente dell’andata: dopo un avvio equilibrato, i rosa avevano preso il controllo della gara, trovando il successo nel finale con Le Douaron e Gomes. Ripartire da lì, dalle certezze e dalle scelte giuste sulla trequarti, è la strada obbligata per interrompere il digiuno esterno e restare agganciati al treno promozione.