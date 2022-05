Pillon-Mediagol: “Triestina? Vi dico tutto. Baldini in C, il calcio è strano…”

L'intervista esclusiva concessa da Bepi Pillon, ex tecnico di Triestina, Chievo Verona, Reggina e Pescara, alla redazione di Mediagol.it

"La Triestina è un'ottima squadra, ha un attacco fatto da giocatori importanti come Gomez, Trotta e De Luca. E' una squadra camaleontica che non ha un'identità tattica precisa, ha cambiato spesso durante il campionato magari per situazioni contingenti o infortuni. Non si sa come affronterà il Palermo, questo lo sapremo quando scenderà in campo domenica. Nei playoff non ci sono favorite, sono partite atipiche. Sarà una sfida equilibrata, due partite non semplici per entrambe. La squadra più compatta e convinta passerà il turno. Il Palermo con Baldini ha fatto un salto di qualità importante, sono contento per lui e gli va dato merito di quello che sta facendo a Palermo. Lo conosco ed abbiamo anche fatto il corso insieme. Un top manager come Baldini in Lega Pro? Il calcio è strano, ci sono componenti anomale e non semplici da capire. Con l'avvento dei procuratori molte cose nel sistema sono cambiate, diventa anche difficile gestire perché ci sono anche tanti allenatori bravi. Baldini è un allenatore da Serie A o B, si ritrova in Serie C ma quando guidi il Palermo non esiste la categoria perché questa città merita la Serie A, così come la Triestina per blasone merita palcoscenici migliori".