Pillon-Mediagol: “Floriano può determinare, Brunori top. Gara d’andata a Trieste…”

L'intervista esclusiva concessa da Bepi Pillon, ex tecnico di Triestina, Chievo Verona, Reggina e Pescara, tra le altre, alla redazione di Mediagol.it

"Il Palermo può puntare ad arrivare in fondo e conquistare la promozione in B? Quando arrivi ai playoff se arrivi al completo ed in ottima condizione, fisicamente e mentalmente, puoi raggiungere l'obiettivo. Io ho avuto Floriano a Pisa, lo conosco molto bene, così come Perrotta e Pelagotti che ho allenato entrambi. Floriano può fare la differenza se indovina la giornata giusta, può trasformare situazioni importanti in gol con giocate di grande qualità. Baldini è un perfezionista, tecnico scrupoloso e preparato, non lascia nulla al caso. Conosco bene il suo modus operandi, so che la squadra che andrà in campo al Nereo Rocco saprà perfettamente come fare la partita. Avere due risultati su tre è importante, ma è ancora più importante la partita di andata in cui se vinci cambia tutto. Se tu pareggi sai che in casa parti con un piccolo vantaggio, se perdi diventa difficile. In queste partite, specie in sede di approccio sul piano psicologico, recuperare è molto complicato. Brunori? Uno che fa venticinque gol in Serie C è fortissimo e pronto per compiere il salto di qualità.. Le cose evidenti non si possono negare. In Serie C ci sono ottimi giocatori, che possono ben figurare in Serie B senza problemi".