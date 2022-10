Pigliacelli: “Classifica non ci rispecchia, obiettivo 3 punti. Tifosi eccezionali”

Il Modena sfida il Palermo di Corini, nella gara in programma questo pomeriggio alle ore 14:00 allo Stadio "Braglia". I rosanero sono reduci da due scialbi pareggi maturati in casa che hanno fatto scivolare la squadra nella zona rossa della classifica, i canarini vengono dal pesantissimo ko contro il Pisa e sono a quota 12 punti in classifica. Intervenuto nel pre gara, il portiere del Palermo, Mirko Pigliacelli, ha presentato la sfida di questo pomeriggio.

"E' stata una settimana importante, abbiamo lavorato tanto e bene. Vogliamo portare a casa i tre punti, questo è il nostro obiettivo. Duemila tifosi a Modena? La tifoseria del Palermo è qualcosa di eccezionale, ci seguono ovunque pronti sempre sostenerci anche in un momento abbastanza complicato, perché la classifica non rispecchia il valore della squadra. Non ci hanno mai mollato, quindi penso sia un orgoglio per noi giocare con questa maglia".