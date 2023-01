Piacenza, Plescia: “Felice per l’esordio. Non è la prima volta che accetto sfide…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante palermitano

L'attaccante palermitano Vincenzo Plescia ha esordito con la maglia del Piacenza segnando il gol che ha permesso ad Accardi e compagni di battere per uno a due la Virtus Verona. L'ex bomber dell'Avellino ha rilasciato una lunga intervista a Tmw, soffermandosi sul felice incipit della sua nuova avventura a tinte biancorosse ma non solo. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Plescia.

L'ESORDIO- "Sono molto felice dell'esordio, non solo per il gol ma soprattutto per la vittoria che serviva a noi per prendere coraggio e al pubblico per continuare ad avere quel contagioso entusiasmo che ci spingerà verso il nostro obiettivo finale. Non è la prima volta che accetto sfide con squadre di bassa classifica, lo feci anche in Serie D al Roccella, e andò bene. In 10 gare siglai 9 gol e si arrivò alla salvezza, spero sia di buon auspicio. Poi con il Ds Matteassi c'è stata subito intesa, e ho tutte le motivazioni necessarie per aiutare la squadra a risalire".

IMPATTO CON IL GRUPPO- "I ragazzi si sono presentati benissimo, c'è un bell'ambiente, e vedo un gruppo che ha voglia di migliorare e raddrizzare una situazione che al momento non è buona, lo dice la classifica. Ma stiamo remando tutti dalla stessa parte, siamo coesi e seguiamo il mister, una persona eccezionale che mi ha subito fatto sentire importante e al centro del progetto".

NUOVI STIMOLI- "Sicuramente sì, avevo bisogno di nuovi stimoli, e vedendo che qui c'era un mercato in fermento, con gerarchie che potevano cambiare, ho colto al volo l'occasione. A Carrara, visto anche il diverso andamento di classifica, temevo di non trovare particolare spazio, giustamente chi ha giocato nella prima parte di stagione facendo bene merita il posto. Colgo però l'occasione per ringraziare tutta la società toscana, i compagni e il mister, sono stati mesi comunque belli per me da punto di vista umano: l'andar via è stata più una decisione mia per le cose che dicevo prima".

SALVEZZA SENZA PLAYOUT- "Per me si, io ci credo, e vedo che ci credono anche i compagni. Molto dipenderà dalle gare di gennaio, che non saranno facili, ma se riusciremo a mettere in cascina diversi punti l'inerzia della stagione potrebbe davvero cambiare".