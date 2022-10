Perugia, l’ex Palermo Baldini: “Il mio sogno è la Serie A. Como? Sappiamo come fare”

"Non poso pensare a questo tipo di classifica – ha detto il tecnico del Grifo – vorrebbe dire guardare le cose solo con gli occhi, io invece cerco di guardarla con il cuore. Solo la morte può impedirmi di credere nel mio sogno che è portare il Perugia in Serie A. Questo modulo può dare più equilibrio al Perugia che deve riuscire a leggere meglio le situazioni per colpire il Como. Bisognerà cercare di anticipare per evitare di perdere il pallino. Gli infortuni non mi hanno fatto cambiare idea sul modulo. La squadra sa come affrontare il Como, non devono pensare al negativo ma alzare la testa e giocare con coraggio. Dobbiamo mettere più palloni possibili verso le porta avversaria. Compattezza e aiuto reciproco sono fondamentali. Tutti terrorizzati dal risultato, ma io sono un sognatore incallito e voglio continuare ad esserlo. Con noi ci saranno i nostri tifosi e non possiamo deluderli. Operai, magari disoccupati. Loro vengono sperando che noi vinciamo. Dobbiamo copiare questo modo di pensare. Il salto di qualità deve essere legato a questo modo di vedere le cose. I primi 20 minuti con il Pisa sono stati da incubo, bisognava trovare equilibrio. Poi con gli aggiustamenti l’abbiamo trovato. In questo momento i giocatori più che coltivare i sogni, li stanno ascoltando. Il mio compito è far capire che ci sono cose difficili, che per ottenerle si deve far fatica, i nostri lo devono capire. Per venire al campo devono sognare e andare a conquistare il destino"