Perrotta: “Io sul centrodestra? Posso adattarmi. Col Taranto sarà battaglia”

Marco Perrotta è l'ultimo tassello del mosaico messo a disposizione del tecnico Giacomo Filippi, durante la sessione estiva di calciomercato. Di seguito le dichiarazioni rilasciate quest'oggi dal, difensore ex Avellino, Pescara e Bari

Classe '94 dallo spessore caratteriale e dalla notevole esperienza, l'ex Bari si propone per arricchire il comparto difensivo a disposizione del mister siciliano e insidiare la titolarità di Ivan Marconi (unico difensore centrale mancino in seno al team rosa), un ballottaggio che può diventare staffetta e che garantirebbe a Filippi la possibilità di variare compatibilmente alle condizioni psicofisiche di entrambi e alle caratteristiche tattiche degli avversari di turno. Nel corso della conferenza stampa in programma quest'oggi allo Stadio "Renzo Barbera", l'ex centrale di difesa di Avellino e Pescara , si presenta ai suoi nuovi tifosi, dopo l'esordio in maglia rosanero nel corso del derby ACR Messina-Palermo (terminato 1-1), andato in scena sabato 4 settembre sul neutro del "Luigi Razza" di Vibo Valentia.

"Gol al Palermo nella scorsa stagione? Ne abbiamo parlato ma è stato un discorso che è finito lì, mi dispiace aver fatto gol alla squadra per cui gioco adesso. Ho trovato un gruppo molto coeso e affiatato, non mi aspettavo questo ambiente e spero che questa cosa continui tutto l'anno. Il gruppo fa sempre la differenza! In questo campionato mi conoscono quasi tutti, mi trovo bene con la difesa a tre e spero di poter fare bene. Centrale destro contro il Taranto essendo mancino? Adattarmi non sarebbe un problema, sarà chiaramente il mister a decidere la formazione. Il mio obiettivo è quello di giocare il più possibile anche se in primis mi importa la squadra. Taranto? Ogni partita è una battaglia, non la vedo così tanto matricola e noi sappiamo di dover fare bene per dare continuità ai risultati. Speriamo di vincere e offrire una buona prestazione dopo quella non troppo positiva di Messina, sappiamo di poter fare bene".