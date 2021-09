Perrotta: “Bari esperienza bellissima. Palermo? La mia prima scelta”

Le dichiarazioni del nuovo acquisto del Palermo, Marco Perrotta

Marco Perrotta si presenta. L'ex difensore del Bari ha già fatto il proprio esordio in maglia rosanero nel corso del derby contro l'ACR Messina, valido per la seconda giornata del Girone C di Serie C, reo infortunio di Ivan Marconi. Il neo acquisto del Palermo mira a diventare leader del reparto più arretrato rosanero e quest'oggi è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi.