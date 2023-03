Perinetti: “Palermo? Mercato ok, se va ai playoff può fare impresa. La mia su Corini”

"Il Palermo sta affrontando la stagione in crescendo. La lotta per il piazzamento playoff è dura ma i rosa hanno fatto un mercato intelligente. Al di là di tutto ciò che dirà il campo quest'anno, il Palermo è entrato in una galassia cosmica che offre prospettive assolutamente roseo. Il mio Brescia? La classifica non corrisponde al valore della squadra. Avevamo vinto cinque partite su sei ad inizio stagione, creando aspettative che non potevamo rispettare. Oggi però la situazione è opposta. Purtroppo la squadra non si aspettava di preparare una lotta per la salvezza ed è andata in difficoltà. Tante piazze importanti in lotta per salvarsi in Serie B? È un campionato capovolto. Abbiamo le neopromosse che lottano per la Serie A ed alcune big in lotta per salvarsi. Penso a Como, Venezia e Benevento. Poteva essere il campionato delle illusioni, è diventato quello delle delusioni".