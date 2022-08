Perinetti, il doppio ex: “Bari-Palermo? Vi dico la mia. Mercato massimo dei rosa”

"Il risultato delle prime giornate è importante, ma non troppo indicativo. Certo, mi aspettavo che l’entusiasmo potesse contribuire. Un entusiasmo in un caso legato alla promozione, nell’altro anche al cambio di proprietà. C’è molta euforia, molta carica". Lo ha detto Giorgio Perinetti , intervistato ai microfoni del "Corriere del Mezzogiorno". Fra i temi trattati dal direttore sportivo del Brescia , doppio ex di Bari e Palermo , la sfida in programma venerdì sera allo Stadio "San Nicola", valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B .

"Il rammarico è non poterla vedere dal vivo: sarà una grande festa di sport e di pubblico. La passione per il calcio è tornata, sebbene durante la pandemia con troppa superficialità si dicesse che non avrebbe più avuto questo ritorno. Il pubblico è una componente essenziale del calcio e quella di domani sarà una partita con una cornice speciale, tanto colore e calore. Per il resto, il Bari è carico, il Palermo sta intervenendo in maniera massiccia sul mercato. Sarà una partita incerta. Cheddira? È stata una bella intuizione di Faggiano al Parma. È un attaccante di grande struttura e personalità, ma non va caricato di responsabilità. Polito sta cercando anche un finalizzatore, però, visto che lui ha altre qualità", le sue parole.