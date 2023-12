Perinetti dopo la scomparsa della figlia Emanuela: “Lottava con l’anoressia”

Oggi l'ultimo saluto, alle 14:45, alla Basilica di Sant’Eustorgio. "Non riusciamo a capire, non riusciamo a capire - ha ripetuto l'attuale dirigente dell'Avellino -. I medici hanno fatto il possibile, sono stati bravissimi". Una decina di giorni fa la chiamata da Milano: Emanuela era stata ricoverata al Fatebenefratelli dopo una caduta in casa. "Il suo corpo era ormai gracile e debole. Amici e colleghi la aspettavano a Roma il 17 novembre per la partita della Nazionale, ma lei aveva risposto di essere rimasta a Milano per impegni di lavoro. Strano, per una che in certe occasioni non mancava mai", scrive la Rosea.