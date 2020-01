Pergolizzi: “Tutto sulle condizioni di Ricciardo e Sforzini, voglio meno timidezza. Pressioni? Ecco come la vivo”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Roccella, match valido per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D – Girone I.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera” (fischio d’inizio alle ore 14.30), il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi è tornato a parlare del momento della sua squadra, reduce dal deludente pareggio maturato in trasferta contro il San Tommaso.

“Ricciardo è Sforzini? Non giocheranno insieme, ma stanno entrambi discretamente bene sebbene Ricciardo abbia avuto un risentimento, sta comunque bene. Modulo? Penso di cambiare qualcosina, potremmo giocare con la difesa a 3 o a 4. Cercheremo di variare molto anche durante il match, dipenderà molto dai nostri avversari – ha dichiarato Pergolizzi -. Mi aspetto una certa intensità e meno timidezza, noi siamo il Palermo e dobbiamo sempre portare a casa i tre punti. Non voglio una squadra che indietreggia, voglio una squadra con le giuste quadrature e i giusti equilibri. L’obiettivo più importante è il risultato finale, la vittoria alla domenica aiuta senza dubbio. Io vivo questa situazione da allenatore del Palermo, consapevole delle difficoltà e delle pressioni che ci possono essere in una piazza come Palermo”.