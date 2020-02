Pergolizzi: “Sforzini e Ricciardo vanno gestiti, vi spiego. Raggiungeremo l’obiettivo se…”

Parola a Rosario Pergolizzi.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il FC Messina, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera” (fischio d’inizio alle ore 15), il tecnico del Palermo ha detto la sua sul momento della sua squadra, reduce dalla vittoria di misura conquistata in trasferta contro il Marina di Ragusa.

“Abbiamo fatto un buon carico di lavoro e adesso siamo passati all’intensità e alla rapidità. È normale che comunque devi gestire gli infortuni e di conseguenza il lavoro dell’intera squadra. Febbraio e marzo mesi decisivi? Dal 12 agosto stiamo sempre sul pezzo, per noi più che febbraio o marzo è il risultato finale che abbiamo a cuore. Credo che se lavori e ti impegni alla fine l’obiettivo lo puoi raggiungere. Sforzini? Nando fa parte di quei giocatori che devi saper gestire, sono dei professionisti e sanno quando possono spingere o meno. In questo momento va gestito nel migliore dei modi e ci potrà dare qualcosa come farà senza dubbio Ricciardo, vanno gestiti bene anche dal punto di vista mentale. Meglio un allenamento in meno perché la mente è un qualcosa che serve allenare tanto”, sono state le sue parole.