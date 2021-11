Pergolizzi: “Palermo col 3-4-1-2, lo schiererei così. Rosa lotteranno con il Bari”

L'intervista esclusiva concessa da Rosario Pergolizzi, ex tecnico del Palermo nella stagione di Serie D 2019-2020 ed attuale allenatore della formazione primavera dell'Ascoli, alla redazione di Mediagol.it

"Il Palermo ha degli esterni importanti, capaci di interpretare bene le due fasi a tutta fascia, come Almici e Valente. Non ci dimentichiamo che i rosanero hanno preso Perrotta che è un giocatore importante nell'economia del pacchetto arretrato e di cui si parla troppo poco. Non è un calciatore mediaticamente celebrato ma ha portato veramente qualcosa in più in termini di esperienza e solidità al reparto. Sono tipologie di giocatori che le altre squadre non hanno in organico. Per fare il 3-4-1-2 e mantenere un certo equilibrio, senza voler insegnare nulla, servono centrocampisti di spessore che portino tanta quantità e dinamismo in più, oltre la qualità, che possano ricoprire bene il ruolo in fase di interdizione. Ad esempio, per caratteristiche intrinseche, un giocatore come Perpetuini può avere difficoltà a giocare in un centrocampo a due, e si esprimerà meglio in un centrocampo a tre. Odjer e De Rose, invece, lo possono tranquillamente fare tandem in una linea mediana a due. Considero anche Valente un giocatore molto duttile, che può fare il quinto in un 3-5-2 o l'esterno alto in un 3-4-3, ma anche la mezzala a centrocampo, proprio perché il Palermo è una squadra assortita bene. La compagine rosanero deve e può giocare bene al calcio e può mirare al primo posto fino alla fine. Se non dovesse riuscirci è perché qualcosa verrà a mancata in termini di motivazioni ed autostima, perché la squadra non ci avrà creduto abbastanza. Per vincere i campionati ci vogliono equilibrio, continuità nei risultati e coraggio. I rosa hanno a disposizione in avanti giocatori ottimi come Fella, Soleri, Brunori, Silipo e Floriano, per cui serve solo far capire loro che in certi momenti la qualità va messa da parte a favore della cattiveria sotto porta. Ci vuole più cambiamento nelle letture in corsa durante lo svolgimento della partita. Il Bari gioca anche con Antenucci, Botta e Paponi schierati simultaneamente, che come qualità e caratteristiche non sono da meno. Io, forse perché sono tifoso e voglio vedere le cose in maniera positiva, credo che il Palermo possa disputare un ottimo campionato e giocarsi il primato fino in fondo".