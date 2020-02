Pergolizzi: “Nessuno ci ha mai regalato niente. Licata? Se giochiamo da Palermo…”

Parola a Rosario Pergolizzi.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Licata, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Dino Liotta” (fischio d’inizio alle ore 15): oggetto di discussione, anche i prossimi impegni ufficiali che vedranno protagonista la compagine rosanero.

“Sono due partite importanti e fondamentali, da queste due partite potremmo trarre qualcosa. Il Savoia andrà in casa del Messina e noi a Licata, direi che è una tappa fondamentale per entrambe. Licata? Il Palermo è normale che attiri tanti tifosi e che le squadre che ci affrontano diano sempre qualcosa in più. Tutto ciò che richiama festività per la gente non lo è per noi, questo è lavoro e dobbiamo dare tutto – ha dichiarato Pergolizzi -. Le feste le lasciamo agli altri, i punti dobbiamo andarli a guadagnare perché nessuno ci ha mai regalato nulla. La loro è un’ottima squadra con buone caratteristiche tecniche e giocatori importanti, in casa hanno fatto molto bene rispetto alle trasferte. Mi aspetto una partita tosta perché hanno quei tre-quattro giocatori che potranno metterci in difficoltà, ma anche noi abbiamo ottime individualità: credo che ci siano calciatori che possono fare la differenza. Se noi giochiamo da Palermo, non dobbiamo avere paura di nessuno”.