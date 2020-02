Pergolizzi: “Modulo? La mia scelta dipenderà da una cosa. Felici, Silipo e il parco attaccanti…”

Parola a Rosario Pergolizzi.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Biancavilla, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”: dalle scelte relative alla formazione che schiererà dal primo minuto, al ballottaggio Felici-Silipo. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“In base a come gioca il Biancavilla e dunque alle loro caratteristiche capirò chi schierare e quale modulo scegliere, dipenderà anche dalla condizione fisica di Doda che si è allenato bene tutta la settimana, eccezion fatta per oggi – ha spiegato Pergolizzi -. Reparto offensivo completo? Ho la consapevolezza e la possibilità di cambiare in corso d’opera perché adesso hanno tutti una condizione accettabile. E un allenatore ha più serenità nel fare diverse modifiche. Non nascondo che l’intero parco attaccanti è importante ed è in grado di fare la prestazione, sono molto agevolato nel poter fare scelte del genere durante la partita. Felici e Silipo? Felici deve dare di più e Silipo sta crescendo davvero tanto, parliamo di due ragazzi dalle grandi potenzialità che stanno crescendo e quindi posso contare su entrambi”.