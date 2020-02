Pergolizzi: “Lavorato sotto l’aspetto mentale. Crivello a sinistra? Rispondo così”. E su Lucca….

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-FC Messina, match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie D – Girone I.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera” (fischio d’inizio alle ore 15), il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi si è espresso in merito alla possibilità di schierare Roberto Crivello sulla fascia sinistra. Ma non solo; il coach originario di Palermo ha detto la sua anche su Lorenzo Lucca, giovane attaccante classe 2000 ingaggiato dalla società rosanero nella giornata di ieri.

“Il problema maggiore possiamo essere solo noi stessi, se siamo coscienti e facciamo le cose che sappiamo fare sono convinto che la partita puoi farla e puoi vincerla. Ho lavorato soprattutto sotto l’aspetto mentale, sarà poi la partita a darci la risposta perché nel calcio nulla è scontato – ha spiegato Pergolizzi -. Con una squadra che si difende bene la cosa più importante è vincere i duelli, così si può vincere la gara. Crivello a sinistra? Ha giocato in diversi ruoli nel corso della sua carriera. Potrebbe essere una soluzione, ma abbiamo provato anche altro in settimana. Credo che la squadra abbia bisogno di serenità perché ci sono delle pressioni esterne positive, come le chiamo io, perché sei costretto a vincere il campionato. La prestazione dipende da ogni singolo giocatore e da come risponde in partita. Lorenzo Lucca? E’ un ragazzo giovane che negli ultimi due o tre anni ha girato qualche squadra giovanile, deve crescere tanto ma ci potrà dare una mano. Sono contento di averlo in rosa, deve darsi da fare subito e mettersi a disposizione”.