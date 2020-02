Pergolizzi: “Contro la Cittanovese gara ostica. Felici o Silipo dal 1′? Rispondo così”. E su Vaccaro…

“Vaccaro? Le soste fanno male ma so che il ragazzo è determinato e vuole fare il calciatore, sono convinto che ci posso contare”.

Parola di Rosario Pergolizzi. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Palermo in vista della sfida contro la Cittanovese, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Morreale Proto”: dalla possibilità di schierare dal primo minuto Francesco Vaccaro, che ha scontato le tre giornate di squalifica comminategli dal Giudice Sportivo, al ballottaggio Felici-Silipo. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Vaccaro ha il 50% di possibilità di partire titolare domenica contro la Cittanovese, una squadra che ha cambiato qualcosa ed è allenata molto bene. Hanno intensità in mezzo al campo e sanno ripartire – ha spiegato Pergolizzi -, sarà una gara ostica ma cercheremo di andare lì e farci trovare pronti sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Limitiamo i nostri difetti e sfruttiamo i loro. Felici-Silipo? Devo ancora decidere chi partirà dall’inizio, ci può stare che ci sia stato un calo fisico da parte di Mattia. So che Andrea è arrivato con una condizione fisica precaria e sta recuperando, sono però certo che entrambi ci potranno dare una grandissima mano”.