Pergolizzi: “Biancavilla? Gara insidiosa, dobbiamo sbagliare il meno possibile. Quel nostro calo…”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Biancavilla, match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D-Girone I.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera” (fischio d’inizio alle ore 15), il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi ha detto la sua sul momento della compagine allenata da Giuseppe Mascara, reduce dalla vittoria conquistata contro la Palmese. Ma non solo…

“Sono sempre stato lo stesso, sia quando avevamo dieci punti di vantaggio, sia quando ne avevamo meno: ho cercato di mantenere l’equilibrio nello spogliatoio. La partenza ad agosto legata anche agli infortuni credo abbiano portato a quel calo, voglio pensarla così perché mi rifiuto di credere che la squadra abbia mollato un po’ – ha dichiarato Pergolizzi -. Dobbiamo renderci conto che il campionato è duro e c’è ancora tanto da fare. Biancavilla? Sarà una gara insidiosa essendo una squadra che gioca molto bene a calcio, gli mancheranno dei giocatori rispetto all’andata ma si è rinforzata in avanti. Ha dei calciatori molto forti, una sfida dalle mille insidie e adesso c’è da capire come l’affronteremo noi. Una partita contro una squadra che è relativamente salva e quindi giocherà con la giusta tranquillità, dobbiamo essere pronti e sbagliare il meno possibile”.