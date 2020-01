Pergolizzi: “Battibecco con il Savoia? Vi dico la mia. Silipo ha grande talento, Ricciardo…”

La parola a Rosario Pergolizzi.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di campionato contro il San Tommaso valida per la diciannovesima giornata di Serie D girone I, in programma sabato. Di seguito le dichiarazioni del coach rosanero, in merito al botta e risposta con gli avversari del Savoia: “Battibecco con il Savoia? Cerco di tenere i ragazzi al di fuori di questi discorsi che sono spesso di strategia, noi adesso dobbiamo pensare solo al campo e non alle cose extra. Ci sarà questa battaglia calcistica fino alla fine e noi dobbiamo farci trovare pronti, sappiamo che in campo faremo bene e quindi concentriamoci solo lì. San Tommaso? Dobbiamo essere motivati e fare meglio della settimana scorsa e stare più sereni, dobbiamo vivere la partita nel modo giusto e portare a casa il risultato. Ricciardo? Gli attaccanti vivono di gol e quindi se non segnano soffrono, sa che i suoi gol possono essere importanti per l’obiettivo finale e quindi dobbiamo essere bravi a gestirlo al meglio e togliergli qualche responsabilità. Silipo? Quel gol ci ha dato serenità, deve trovare la giusta condizione fisica e deve inserirsi con i tempi e i modi giusti. Ha grande talento e tecnica e potrà darci una mano“.