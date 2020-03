Pelagotti: “Ricciardo vive per il gol, Pergolizzi incriticabile. Cittanovese? Vi racconto cosa è successo”

Parla Alberto Pelagotti.

Nel corso della trasmissione Siamo Aquile in onda su TRM, il portiere del Palermo ha raccontato quanto accaduto contro la Cittanovese, quando era stato accusato dal presidente del club ospite di aver lanciato una pietra in direzione dei tifosi. Queste le sue parole: “Pietre di Cittanova? Sono state frasi che mi hanno fatto un po’ pensare, sono stato accusato senza motivo. Mi hanno tirato delle pietre di tutti i generi, ho parlato con l’arbitro che voleva sospendere la partita e quindi mi ha consigliato di toglierle”.

Sulle due importantissime sfide contro il Corigliano e il Savoia, entrambe lontane dalle mura dello stadio Renzo Barbera: “Sarà una partita diversa e combattuta contro una squadra che vorrà prendere punti per provare a salvarsi, servirà andare lì per prenderci i tre punti. Savoia? Noi pensiamo partita per partita, quella contro i campani sarà una partita che vale i tre punti e direi come le altre. Sappiamo che se vinciamo oppure non perdiamo, potremo essere sempre più vicini a raggiungere l’obiettivo. Abbiamo otto partite e quindi non bisogna fare calcoli, serve solo vincere. Ho vista la classifica per la prima volta ieri sera a cena. Andata col Savoia? Siamo usciti dal campo un po’ frastornati, vincendo avremmo praticamente chiuso il campionato poi invece perdemmo e quella partita ci lasciò qualche strascico. È rimasta un po’ di amarezza. In caso di promozione tingerò i capelli biondo platino, una promessa che manterrò. Palermo? L‘ho vissuta sempre troppo bene, non c’è una cosa che non mi piace eccezion fatta per il traffico. Mirri e Di Piazza? Sono due presidenti presenti anche se Di Piazza abita a New York, Mirri è sempre al nostro fianco soprattutto nelle partite di campionato. Mirri come Corsi? Fabrizio è molto attaccato ai giocatori ma direi che più un imprenditore, Mirri invece è uno che ci mette più il cuore. Pergolizzi? C’è poco da dirgli perché è primo dall’inizio del campionato, nell’ultimo periodo abbiamo avuto quello sblocco mentale. Ricciardo? Se fa queste prestazioni anche senza gol per noi va bene uguale, lui è un attaccante che vive per il gol ma se fa fare gol a tutti va bene lo stesso. Fare gol? Non è nelle mie ambizioni“.