Pelagotti: “Palermo, ora altre dieci vittorie. Santana? Quando lo vedo accanto alla mia porta…”

Parola ad Alberto Pelagotti.

Diversi sono stati i temi trattati dal portiere del Palermo, certamente uno degli uomini copertina e leader della squadra allenata da Rosario Pergolizzi, intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ edizione Sicilia: dall’infortunio occorso a Mario Alberto Santana, ai prossimi impegni ufficiali in vista dello scontro diretto contro il Savoia, in programma a Torre Annunziata il 22 marzo 2020.

“L’abbraccio a Santana dietro la mia porta? Con Mario, fino a prima che si facesse male, eravamo quelli che più tenevamo in mano la squadra, punti di riferimento, motivatori. Mancando lui mi è toccato fare un lavoro più ampio. Nonostante tutto lui c’è sempre stato, quando vedo Mario accanto alla mia porta sono sicuro che non prendo gol, è uno stimolo forte – ha dichiarato il numero 1 rosanero –. Santana anche da fuori dà tantissimo alla squadra. Sono convinto che ormai venendo con noi anche in trasferta ci darà quel 40-50% in più per la prestazione. La sua presenza da sola infonde carisma e sicurezza. Adesso c’è un calendario più agevole verso il big match con il Savoia? Dentro ci diciamo che dobbiamo vincerle tutte, sperando di arrivare a Torre Annunziata con qualche punto in più. Altre dieci vittorie? Sì, sicuro che siamo in grado di poterle fare, se ritroviamo le convinzioni dell’inizio, e penso che le abbiamo ritrovate”, ha concluso.