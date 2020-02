Pelagotti: “Ora vinciamole tutte, non possiamo più sbagliare. Critiche a Pergolizzi? Vi dico che…”

Parla Alberto Pelagotti.

Diversi sono stati i temi trattati dal portiere del Palermo, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa: dal prossimo impegno ufficiale che vedrà gli uomini di Rosario Pergolizzi impegnati fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera” nella sfida contro il Nola, alle critiche da parte della tifoseria palermitana nei confronti del tecnico rosanero. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Nola? Vogliamo riscattarci, sappiamo che da adesso dobbiamo vincere sette partite e non possiamo più sbagliare: vincendo queste abbiamo la possibilità di vincere il campionato e non dobbiamo lasciare nulla al caso. Critiche a Pergolizzi? Non sono di certo io che devo giudicare il mister, penso che Pergolizzi non volesse tirarsi la zappa sui piedi. Ha fatto delle scelte che purtroppo non sono andate, è un allenatore che è primo dall’inizio del campionato e quindi c’è poco da dirgli”, ha concluso l’ex Empoli.